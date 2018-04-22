تمكّن أمن دائرة القالة يتمكن من الإطاحة ببارونين مختصين في المتاجرة بالحبوب المهلوسة ينحدران من مدينة عنابة كلاهما في العقد الثاني من العمر.

كانا بصدد التخطيط لإغراق مدينة القالة بكمية كبيرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب2162قرص مهلوسة مع حجز مركبة كانت تستعمل في نقل البضاعة .

وقائع القضية تعود إلى معلومات تفيد بتواجد شخصين بمدينة القالة ينحدران من مدينة عنابة و معروفان لدى المصالح الامنية باعتبارهما.

من كبار مروجو الحبوب المهلوسة، المعنيان كانا بصدد الإعداد لصفقة بخصوص ترويج وبيع كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وعليه وبعد عملية تتبع لهما دامت حوالي شهر.

تمكنت مصالح امن دائرة القالة من الإطاحة بهما وهذا من خلال نصب كمين محكم بمدخل مدينة القالة أين كانوا على متن مركبة سياحية.

وبعد إخضاعها لعملية التفتيش الدقيق تم العثور أسفل السيارة على أكياس بلاستكية مخبأة بإحكام بمحرك السيارة والمثبتة بواسطة شريط لاصق كبير الحجم.

التي كانت تحتوي على كمية كبيرة من الأدوية المهلوسة قدرت بـ 2162قرص انجز ضدهما ملف قضائي بخصوص قضية حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع بطريقة غير شرعية مع حجزالمركبة.

قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة صدر بحقهم امر إيداع.