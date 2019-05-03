توقيف باروني مخدرات وحجز 300 قرص مهلوس بقالمة

نجحت، صبيحة اليوم ، عناصر الدرك الوطني بفرقة قلعة بوصبع بولاية قالمة، في توقيف بارونين، يتراوح عمرهما ما بين 23 و 30 سنة.

حيث أسفرت العملية عن حجز 300 قرص مهلوس ومبلغ مالي معتبر من عائدات الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

ليتم تحويلهما على مقر الفرقة، لاستكمال الإجراءات القانونية، بعد إخطار الجهات القضائية.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن توقيف البارونين وحجز الحبوب المهلوسة، جاء بعد ورود معلومات دقيقة.

مفادها وجود أشخاص يقومون ببيع وترويج مؤثرات عقلية لشباب المنطقة، استدعى الامر التحرك و فتح تحقيق امني معمق.

أفضى إلى الوصول إلى البارونين بعد عملية ترصد وتتبع خطواتهما، أين تم حجز 300 قرص مهلوس وقطع صغيرة من الكيف المعالج.

ليتم تحرير محاضر سماع في حق البارونين، بعد تحويلهما على مقر الفرقة، لغرض تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة اقليما.

للنظر في التهم الموجهة إليهما والمتعلقة أساسا في حيازة وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.