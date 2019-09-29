توقيف باروني مخدرات وضبط قنطار “زطلة” بتلمسان ووهران

أوقف عناصر الدرك الوطني، أمس السبت، تاجري مخدرات وضبطوا 3 مركبات سياحية محملة بـ70 كيلوغرام من الكيف المعالج، بتلمسان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عثرت وحدة لحرس السواحل على كمية من الكيف المعالج، تقدر بـ30 كيلوغرام بوهران.

وفي سياق آخر، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، تاجر مخدرات، بعين أميناس، وجدت بحوزته 453 قرص مهلوس.

في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 3270 وحدة من مختلف المشروبات بالمسيلة، حسب ذات البيان.

من جهة أخرى، تمكنت وحدات للبحث والإنقاذ تابعة للقوات البحرية الجزائرية، من إنقاذ 35 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

وذلك إثر غرق القوارب التي كانت تقل المهاجرين، قبالة سواحل كل من بومرداس، ووهران.

فيما أحبطت وحدات لحرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ89 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة، عين تموشنت ومستغانم.