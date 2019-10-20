توقيف باروني مخدرات و4250 خرطوشة بنادق صيد في عمليات مختلفة

أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع الدرك الوطني وحراس الحدود، باروني مخدرات.

وأفاد بيان وزارة الدفاع، أن العملية التي تمت في كل من باتنة وتبسة وتلمسان، عن ضبط 36 كيلوغرام و160 غرام من الكيف. بالإضافة إلى 4250 خرطوشة لبنادق الصيد.

وأوقفت مفرزة أخرى 7 أشخاص وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع ومعدات للتنقيب عن الذهب بتمنراست.

وأحبط حرس السواحل والدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية، لـ45 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بسكيكدة والطارف ومستغانم.

وتم توقيف 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بجانت.