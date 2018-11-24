توقيف بارون الأقراص المهلوسة ببلدية ام الطبول بالطارف

تمكنت عناصر فرقة الدرك الوطني بام الطبول، من توقيف بارون للأقراص المهلوسة، وحجزت أكثر من 2300 قرص مهلوس كانت بحوزته.

المسمى “ب ب” والبالغ من العمر 35 سنة، تم توقيفه بعد فراره من عناصر الدرك، وذلك لدى مشاهدتهم لهم إلا أن عناصر الفرقة لاحقته. المعني كان يمتطي سيارة من نوع بيكانتو، حينها حاول رمي نفسه بمستنقع مائي لكن عناصر الدرك نجحوا في توقيفه وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على كمية من الاقراص المهلوسة في حدود 235 قرص.

وبعد تفتيش منزله تم العثور على كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة قدرت ب 2300 قرص بالإضافة إلى حزام من الذهب المسروق و مخدرات و بذور تستعمل في زراعة القنب الهندي اضافة الى اسلحة بيضاء و مبالغ مالية.

البارون يروج الأقراص في الوسط المدرسي بين التلاميذ و قد تم تقديمه امام نيابة محكمة بالقالة اين صدر في حقه امرا بايداعه الحبس المؤقت.