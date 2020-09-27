توقيف بارون مؤثرات عقلية و حجز 200 قرص من الريفوتريل في قالمة

نجحت، عناصر الشرطة لفرقة مكافحة المخدرات، بأمن ولاية قالمة ،في توقيف بارون مؤثرات عقلية يبلغ من العمر 31 سنة.

و أسفرت العملية عن حجز 200 قرص مهلوس من الريفوتريل، حيت تم تحويله على مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة بعد إخطار الجهات القضائية.

عملية توقيف البارون، جاءت أثر ورود معلومات دقيقة للمصالح الأمنية، مفادها وجود شخص يقوم بترويج اقراص مهلوسة لشباب احياء وسط مدينة قالمة.

أين استدعى الأمر فتح تحقيق و رسم خطة محكمة أدت الى توقيف المشتبه فيه و ضبطه متلبسا بحيازة 200 قرص من نوع ريفوتريل و مبلغ مالي من عائدات الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

هذا و قد تم تحرير محضر سماع في حق الموقوف، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية، للنظر فى التهم الموجهة إليه و المتعلقة أساسا في حيازة و ترويج مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية .