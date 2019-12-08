توقيف بارون مخدرات محل حكم بالمؤبد بولاية الوادي

نجح عناصر الأمن الحضري الثالث بالوادي في توقيف مجرم خطير في العقد الرابع من العمر محل حكم جنائي بالمؤبد.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار أونلاين”، فإن المجرم تورط في قضايا تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات ضمن شبكة دولية.

وقائع العملية تعود إلى ورود معلومات بتردد أحد المطلوبين للعدالة على حي الناظور ليتم على الفور وضع تشكيل أمني محكم.

أين تم تعقب تحركات المجرم وتوقيفه على مستوى ذات الحي.

وبعد التحقق من هوية المشتبه فيه تبين انه مطلوب لدى العدالة الجزائرية عن تهمة الحيازة والوضع والبيع والشراء قصد البيع والتخزين والسمسرة والشحن والنقل عن طريق العبور لمواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في اطار جماعة إجرامية منظمة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمبحوث عنه و تقديمه امام الجهات القضائية المختصة