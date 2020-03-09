توقيف بارون مخدرات وحجز أزيد من قنطار زطلة بتلمسان وسكيكدة

أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان وسكيكدة، تاجر مخدرات وحجزوا 123 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، ضبط حرس السواحل بوهران، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ41 كيلوغرام.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 7 أشخاص بتمنراست.

وضبطت ذات المفارز، 10 مولدات كهربائية و17 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و7 قناطير من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية.

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني3 أشخاص ببسكرة، كانوا على متن شاحنة مُحمّلة بـ 760 كيلوغرام من مادة النحاس.

كما تم توقيف 21 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان.