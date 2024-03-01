توقيف بارون مخدرات وحجز 10 آلاف قرص إكستازي و 1كلغ كوكايين بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بوهران من الإيقاع ببارون مخدرات. ضبطت بحوزته 10 آلاف قرص من المخدرات الصلبة “إكستازي”. و 01 كلغ و70 غرام من الكوكايين ومبلغ قدره 2 مليار و160 مليون سنتيم.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط هذه الشبكة حيث وبعد تتبع وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هويتهم ومكان تواجدهم. وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.

وإستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الإختصاص تم توقيف شخصين مسبوقين قضائيا. أحدهما بارون مخدرات وحجز كمية من المؤثرات العقلية والكوكايين ومركبة كانت ستسخدم في نقل وترويج هذه السموم.