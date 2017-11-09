توقيف بارون مخدرات وشريكه مع حجز قرابة 6 كلغ كيف في معسكر

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية معسكر، من حجز قرابة 6 كلغ من الكيف المعالج بغابة «ملعب العسكر» في ضواحي المنطقة الثامنة بمدينة معسكر، مع توقيف شخصين يعتقد أنهما مروجا تلك السموم.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن العملية جاءت بعد تلقي فرقة الأمن لمعلومات تفيد بوجود شخص من ولاية وهران يحاول إدخال كمية من المخدرات إلى مدينة معسكر على متن سيارة من نوع «ڤولف» من الجيل السادس، حيث تم نصب له كمين بغرض رصد تحركات المركبة المشتبه في نقلها للكمية، وذلك على مستوى المكان المسمى غابة ملعب العسكر، وحين مشاهدة السيارة، تمت محاصرتها من الجهتين واعتراض طريقها، ولدى عملية تفتيشها ضبط بداخلها على كمية من المخدرات قاربت 6 كلغ ومبلغ مالي معتبر بالدينار الجزائري والدرهم المغربي.

وقد تم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة، حيث تم سماعه وفتح تحقيق معه، أين كشف عن شريك له بنفس المنطقة، وبعد تمديد الاختصاص بإقليم محكمة أرزيو، تم توقيف المشتبه فيه الثاني وقدما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، الذي أحال الموقوفين على قاضي التحقيق لنفس المحكمة وفتح تحقيق قضائي بشأنهما.