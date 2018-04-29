توقيف بارون مهلوسات وحجز 320 قرص في قالمة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية قالمة من توقيف بارون مؤثرات عقلية وتحجز 320 قرص وسط قالمة.

وجاءت العملية اثر عملية تفتيش روتينية لقوات الشرطة لسيارة محل بحث كان على متنها شخص،

أين تم العثور على 100 قرص من نوع “ليريكا” و250 من نوع “ليكزوميل” ومبلغ مالي من عائدات الاتجار الغير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا وقد تم تحويل الموقوف على مقر الشرطة، أين تم تحرير محضر سماع في حقه، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية خلال الساعات القادمة،

للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة اساسا في الحيازة والترويج المؤثرات العقلية.