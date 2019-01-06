توقيف بارون و حجز 200 كبسولة بريغابالين في قالمة

تمكنت الشرطة القضائية بولاية قالمة، من توقيف بارون وحجز 200 كبسولة بريغابالين.

العملية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود بارون معروف على المستوى المحلي بصدد ترويج مؤثرات عقلية على مستوى حي مقلاتي وسط المدينة.

استدعى الأمر رسم كمين محكم و تتبعه و محاصرته، وتفتيش سيارته أين تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 200 كبسولة من نوع بريغابالين الخطيرة و كدا مبلغ مالي معتبر .

وعلى إثر هذا تم فتح تحقيق تكميلي في القضية و تحرير محضر سماع في حق البارون.

لغرض تقديمه خلال الساعات القليلة القادمة أمام الجهات القضائية المختصة، للنظر في التهم الموجهة إليه و المتعلقة أساسا في حيازة و ترويج المؤثرات العقلية.