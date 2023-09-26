توقيف باعة فوضويين رشقوا رجال الشرطة بصناديق “العنب” لمنعهم من البيع على الرصيف

قام شابين من الباعة الفوضويين بالاعتداء على رجال الشرطة بواسطة صناديق فاكهة العنب. على مستوى حي الديار الخمس بالعاصمة، لمنعهم من ممارسة نشاطهم التجاري بالامكنة. فتم توقيف المعنيين واحالتهم على التحقيق.

وتمت متابعة المتهمين الموقوفين بجنحة إهانة هيئة نظامية خلال جلسة محاكمتهما. أين مثلا أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء وفقا لاجراءات المثول الفوري.

وتبين من ملف القضية أن المتهمين وخلال دويية لرجال الشرطة بحي الديار الخمس بالمحمدية شرق العاصمة. حيث تم ضبطهما يعرضان فاكهة العنب للبيع على الأرصفة بالقرب من الطريق العمومي المؤدب الى المركز التجاري” printemps”.

وخلال تفقد الامكنة أمر رجال الشرطة من الباعة المغادرة لممارستهما نشاط تجاري بطريقة مخالفة للقانون ثم انصرفوا .

وبعد عودة الفرقة الأمنية وجدا الباعة في اماكنهم، وبمجرد الاقتراب منهم قام المتهمين المحالين للمحاكمة. برشق رجال الشرطة بصناديق الفاكهة.

وقرر القاضي تأجيل جلسة محاكمة كلا المتهمين بطلب من هيئة الدفاع الى تاريخ 10 أكتوبر، مع وضعها تحت الرقابة القضائية. كما تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية.