توقيف “بوطي” يحمل 8 “حراڨة” جزائريين بالسواحل التونسية

أنقذت وحدة بحرية تابعة للجيش التونسي، اليوم، 8 جزائريين كانوا قد طلبوا المساعدة بالموقع غربي جزيرة جالطة ولاية بنزرت.

الحراقة تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة،كانو على بعد 10 أميال بحرية من الجزيرة التونسية.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، بأن الجزائريين صرحوا بأنهم أبحروا من سواحل القالة بولاية الطارف .

خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 أوت الجاري، قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.

وأكدت أنه تم نقلهم إلى ميناء طبرقة بولاية جندوبة، أين تم تسليمهم الى الحرس الوطني التونسي لاستكمال الاجراءات القانونية معهم حسب بيان وزارة الدفاع التونسية.