توقيف بيطري متلبسا بطلب الرشوة في معسكر

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لدائرة المحمدية في معسكر، اليوم الإثنين، من توقيف طبيب بيطري متلبسا بطلب مزية غير مستحقة.

وتمت العملية بعد تلقي عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة المحمدية، لبلاغ من طرف أحد أصحاب المذابح الخاصة المتواجدة بإقليم الاختصاص.

وجاء في البلاغ، إن الضحية تعرض رفقة أصحاب مذابح آخرين إلى الابتزاز من طرف هذا البيطري .

ويقوم المشتبه فيه، بطلب مبلغ مالي، مقابل إمضاء شهادة المطابقة.

وفي حال رفض الضحايا، يهددهم البيطري بعدم إمضاء الشهادة، أو تحرير شهادة تثبت أن اللحوم فاسدة.

وبعد تلقي البلاغ، تم وضع خطة محكمة، أين تم توقيف المعني في حالة تلبس بتلقي مبالغ مالية غير مستحقة.

وتم ضبط المبلغ المالي، في ثياب المشتبه فيه عند توقيفه.

ليتم تقديم المعني، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية، الذي أمر إيداع المعني الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.