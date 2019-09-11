توقيف تاجري مخدرات وحجز 18 كلغ “زطلة” في 3 ولايات

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، تاجر مخدرات، وحجزت 13 كلغ من الكيف المعالج، بمعسكر.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، ضبطت مفرزة أخرى للجيش، 4,32 كلغ، من الكيف المعالج، بتمنراست.

كما حجزت عناصر الدرك الوطني ، 1.77 كلغ من الكيف المعالج، كانت بحوزة تاجر مخدرات كان على متن مركبة سياحية بتبسة.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، مهربا على متن شاحنة محملة بـ21,73 طن من المواد الغذائية و1500 لتر من الوقود، بأدرار.

و ضبطت مفارز أخرى للجيش، 8 أشخاص، وحجزت جهازي كشف عن المعادن، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت، وبرج باجي مختار وعين قزام.

كما حجزت ذات العناصر، في ذات العملية، 9200 لتر من الوقود، و932 غرام من مادة الزئبق بالإضافة إلى شاحنة ومركبة رباعية الدفع.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، 37 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بغرداية.