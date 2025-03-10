توقيف تاجري مهلوسات بحوزتهما 2430 قرص “صاروخ” بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تم حجز خلالها 2430 قرصا مهلوسا من نوع بريغابلين 300 ملغ وتوقيف شخصين.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط المشتبه فيه، حيث وبعد تكثيف التحريات وتتبع و ترصد نشاطه الإجرامي. مع تحديد هويته ومكان تواجده، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية. مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل تم الإيقاع به وشريكه. ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما موضوعه حيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية قدما بموجبه أمام العدالة.

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