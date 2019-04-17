توقيف تاجر المخدرات وحجز 168 قرص مهلوس ببوعرفة في البليدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس ببوعرفة التابعة لأمن ولاية البليدة، من توقيف تاجر الأقراص المهلوسة وحجز 168 قرص مهلوس ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل المخدرات.

عملية توقيف المتهم وحجز الاقراص المهلوسة جاءت على اثر دوريات لعناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس”بوعرفة”، بالقرب من الملعب البلدي.

أين لفت انتباههم شخص تبدو عليه علامات الإضطراب على متن دراجة نارية وبمجرد رؤيته لعناصر الشرطة، قام برمي كيس كان يحمله بيده ولاذ بالفرار تاركا دراجته النارية.

إلا أن عناصر الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه كما تم حجز الكيس البلاستيكي، الذي حاول المشتبه فيه التخلص منه والذي كان بداخله 168 قرص ذو الأساس المخدر، ليتم تقديمه أمام العدالة، أين صدر في حقه أمر إيداع.