توقيف تاجر تحف أثرية وحجز قطع نقدية من عصر “الموحّدين” في ڤالمة

نجحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية ڤالمة، إثر معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص المشبه فيهم ببيع قطع نقدية أثرية تعود إلى الحقبة “الموحدية” بمدينة ڤالمة، في الإطاحة بالمشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة، ينحدر من ولاية الشلف، على مستوى المحطة الشمالية لنقل المسافرين بڤالمة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، تم العثور بحوزته على 50 قطعة نقدية أثرية من مختلف الأحجام والأصناف ذات قيمة أثرية محمية بموجب القانون رقم 98 / 04، منها 30 قطعة نقدية تعود للفترة “الموحدية”، و19 قطعة من مادة “البرونز” تعود إلى فترة ما بين القرنين الرابع والخامس ميلادي، وقطعة أخرى غير محددة.

المشتبه فيه تم تحويله إلى المصلحة لمواصلة التحقيق، أين كوّن ضده ملف قضائي عن فعل حيازة وتخزين ونقل ممتلكات وطنية منقولة ذات طابع ثقافي وقيمة تراثية مصنفة ومحمية قانونا وعرضها للبيع، قبل تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة ڤالمة، أين صدر في حقه عام حبسا نافذا من دون إيداع وغرامة مالية.