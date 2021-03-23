توقيف تاجر خبأ كميات هائلة من الزيت والحليب في بومرداس

قامت، في الساعات المنقضية، شرطة الاربعطاش، في ولاية بومرداس، بمداهمة أحد المخازن تحتوي كميات هائلة من الزيت ومواد أخرى، الموجهة للمضاربة.

وتمت العملية، استغلالا لمعلومات وردت للمصالح، مفادها قيام أحد التجار بمدينة الأربعطاش بتخزين كمية معتبرة من المواد الغذائية موجهة للمضاربة.

وبمعية ممثلي مديرية التجارة لخميس الخشنة، بمداهمة فجائية، تم على إثرها حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

وتتمثل الكميات المحجوزة، في 470 دلو وقارورة من زيت المائدة سعتها بين 1 و10 لترات.

إضافة إلى 280 كيس بلاستيكي حليب مبستر، وحبوب جافة من مختلف الأحجام والأنواع، ومشروبات غازية ومعدنية.

وتم، على إثرها مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق التاجر .