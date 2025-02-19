توقيف تاجر مخدرات صلبة وحجز 5738 قرص إكستازي بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري السادس بوهران من الإيقاع بمروجي المؤثرات العقلية في الوسط الحضري. تم خلال العملية توقيف 3 أشخاص أحدهم محل بحث طبقا لـ06 أوامر بالقبض. وحجز 5738 قرصا مهلوسا من المخدرات الصلبة نوع إكستازي ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط المروج الرئيسي الذي كان يتخذ من مسكنه وكرا لتخزين هذه السموم. حيث وبعد تتبع وترصد نشاطه المشبوه و إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. وإستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف تم توقيفه وحجز 5738 قرصا مهلوسا من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي ليتم تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق معه.

التحريات الأولية كشفت أنه محل بحث طبقا لـ06 أوامر بالقبض في قضايا مماثلة. كما تم توقيف شريكيه الضالعين معه في القضية الواحد تلو الآخر. ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه الحيازة وترويج المؤثرات قدموا موجبه أمام العدالة.

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