توقيف تاجر مخدرات متلبسا بنقل 600 قرص مهلوس بمحطة “خروبة”

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيق بارون مخدرات متلبسا بنقل 600 قرص مهلوس من مادة ” بريغابالين “. كانت موضوعة في 4 علب دواء، بداخل محفظة ظهرية كان يحملها معه، وهو على مستوى محطة النقل الجماعي بخروبة.

وعلى إثر العملية تم إحالة المتهم أمام الجهات القضائية أين أمر قاضي التحقيق بحسين داي. بايداعه رهن الحبس المؤقت عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.

وتم بموجبه إدانة المتهم خلال 5 مارس 2024، بـ6 سنوات حبسا نافذا. وهو الحكم الإبتدائي الذي أستأنفه المتهم الموقوف المدعو ” ز عبد الجليل”. أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد الأحد أين التمس النائب العام تأييد الحكم في حق المتهم.

وفي الموضوع فإن مجريات التحقيق في قضية الحال، تبين أن المتهم محل المتابعة قام باقتناء 600 قرص من المؤثرات العقلية. من مدينة عين الترك بولاية وهران، ثم عاد الى الجزائر العاصمة. لأجل إيصالها الى صديقه المدعو ” ط.شرف” المقيم بولاية خنشلة. قبل أن يتم إحباط العملية على مستوى محطة نقل المسافرين بخروبة إثر دورية تفتيشية روتينية لرجال الشرطة بعد الاشتباه في المتهم.

وخلال الجلسة صرح المتهم لهيئة المجلس بأن الكمية المضبوطة بحوزته نصفها ملك له والنصف الآخر كان بصدد نقلها لصديقه “شارف” بخنشلة، ناكرا جرم المتاجرة بالمخدرات المنسوب اليه جملة وتفصيلا.

كما أكد الدفاع من جهتها بأن موكلها شخص مدمن مخدرات ويتابع العلاج عند أخصائي نساني معززة مرافعتها بملف طبي، مذكرة المجلس أن موكلها يتابع العلاج منذ 2020، ملتمسة منحه فرصة للتداوي،مع إعادة تكييف الوقائع من المادة 17 إلى المادة 12 من قانون الوقاية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ياسمينة دهيمي