توقيف تاجر مخدرات وحجز 11 كلغ زطلة بغليزان وتلمسان

أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، أمس الخميس، تاجر مخدرات وضبطوا 11 كيلوغرام و900 غرام من الكيف المعالج بكل من غليزان وتلمسان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، أحبطت مفارز للجيش، محاولات تهريب 11777 لتر من الوقود، في عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش، مهربين بورقلة، وحجزت 2070 وحدة من الألعاب النارية.

كما تم توقيف مهربا آخر ببسكرة، بحوزته 728 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، تمكن عناصر الدرك الوطني، من تفكيك شبكة مكونة من 5 أشخاص بعين تموشنت، مختصة في تنظيم رحلات بحرية للهجرة غير الشرعية.

فيما تم توقيف 35 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بتمنراست وغرداية.