توقيف تاجر مخدرات وشريكيه مع حجز 6 كلغ من “الكيف” وسلاح ناري بباب الزوار

أوقفت مصالح الأمن شرقي العاصمة، من توقيف 3 اشخاص، من بين بينهم تاجر مخدرات ويتعلق الامر بالمدعو”ب.محمد”. بمقاطعة الدار البيضاء وباب الزوار والاحياء المجاورة، حيث مكنت عملية تفتيش المركبة من حجز 6 كلغ من المخدرات.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن عملية ايقاف المشتبه فيه تمت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصالح. مفادها أن أحد الأشخاص يقوم بترويج المخدرات، وبعد اذن من طرف نيابة محكمة الدار البيضاء تم الترصد للمشتبه فيه. ليتم توفيف المعني على مستوى حي 5 جويلية بباب الزوار شرقي العاصمة. على متن سيارة مستأجرة من عند إحدى وكالات كراء السيارات. بحيث مكنت عملية تفتيش المركبة من العثور على كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها إجمالا ب 6 كلغ من نوع ” الكيف المعالج “.

وفي إطار التحقيق وبعد اذن بالتفتيش تم مداهمة منزل المشتبه فيه، أين تم العثور على سلاح ناري،فتم حجز الاخير ، كما مكنت التحقيقات من التوصل الى مشتبه فيهما اثنين لهما علاقة بالمشتبه فيه الرئيسي ” ب.محمد” .

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية اليوم الثلاثاء، مواصلة للتحقيقات، في انتظار ما تسفر عنه الأخيرة.