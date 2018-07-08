توقيف تاجر ملابس متورط في ترويج أكثر من 2600 قارورة خمر في تيارت

اوقفت مصالح الدرك الوطني بتيارت تاجر ملابس يروج اكثر من 2600 قارورة خمر دون رخصة.

وتمكن أفراد الفرقة الإقليمية بقصر الشلالة خلال دورية مراقبة من توقيف سيارة ” رونو ماستر” تحمل شحنة الخمور غير المرخصة.

والتي كانت قادمة من بلدية سيدي لعجال بولاية الجلفة في اتجاه قصر الشلالة بتيارت.

وبعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية دون رخصة.

حيث تم حجز الكمية التي قدرت ب2614 قارورة خمر من مختلف الأنواع وتوقيف صاحب السيارة.

والذي يشتغل تاجر متنقل لبيع الملابس بالجملة واسفرت التحقيقات معه عن توقيف 3 أشخاص لهم صلة بالعملية.

التي لا تزال قيد التحقيق بتهمة المتاجرة في المشروبات الكحولية.