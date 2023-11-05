توقيف تاجر مهلوسات بحوزته 525 كبسولة صاروخ بوهران

تمكنت عناصر من فرقة الأمن و التحري ببئر الجير في وهران من إلقاء القبض على شخص متورط في المتاجرة بالاقراص المهلوسة.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط المشتبه به في ترويج والمتاجرة يالمهلوسات على مستوى أحياء بلدية بئر الجير.

ليتم مباشرة تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم توقيف المتهم المنحدر من ولاية الشلف ضبطت بحوزته 525 كبسولة بريقابالين اوما يعرف بالصاروخ الي جانب حجز أسلحة بيضاء محظورة، قارورتي غاز مسيل للدموع وهواتف نقالة.