توقيف تجارب لقاح كورونا الأمريكي بعد إصابة متطوع بريطاني برد فعل خطير

الوطني
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توقيف تجارب لقاح كورونا الأمريكي بعد إصابة متطوع بريطاني برد فعل خطير
بقلم النهار أونلاين

تم تعليق تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا بعد تضرر خطير لأحد المشاركين في بريطانيا.

وأفادت جريدة “ديلي ميل” البريطانية أن تأجيل اللقاح يمثل ضربة للآمال العالمية في أن يكون اللقاح جاهزاً في الأشهر المقبلة.

واعتبر الكثيرون – بما في ذلك منظمة الصحة العالمية – أن لقاح AstraZeneca هو المرشح الرئيسي في جميع أنحاء العالم.

وشارك أكثر من 50 ألف شخص في جميع أنحاء العالم في دراسات المرحلة 3 من لقاح حقنة أكسفورد المضاد لكورونا.

ويتم إعطاء اللقاح لعشرات الآلاف من الأشخاص في بيئات العالم الحقيقي لمعرفة ما إذا كان يمنعهم من الإصابة بكورونا.

للإشارة، فإن التوقف المؤقت في تجربة AstraZeneca قد يؤخر بشكل كبير النتائج المرتقبة وإكمال أحد أسرع خطوط تطوير اللقاح.


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