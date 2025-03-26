توقيف تحفظي لرئيس بلدية وادي الماء بباتنة

أوقف أمس الأمين العام لولاية باتنة رئيس بلدية وادي الماء بدائرة مروانة. بسبب متابعته قضائيا في قضية عقارية تجري حاليا التحقيقات في شأنها.

وبعد انتشار خبر هذا التوقيف التحفظي، ينتظر سكان ولاية باتنة توقيفات مماثلة في حق رؤساء بلديات ومنتخبين آخرين متابعين قضائيا في قضايا متنوعة منها المتعلقة بالفساد.

في وقت يأمل سكان الولاية فتح تحقيقات حول شكاوى قدمها مقاولون ومنتخبون ومواطنون ضد رؤساء بلديات. حول شبهات فساد وتعسف في استغلال السلطة. على غرار رفض مير استلام نتائج مسابقة من الوظيف العمومي لأسباب غامضة.

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