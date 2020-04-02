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توقيف تحفظي لطبيب أخلى منصب مناوبته الليلية في معسكر

أخبار الجزائر
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توقيف تحفظي لطبيب أخلى منصب مناوبته الليلية في معسكر
بقلم طوبال.ع

أقدمت إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمحمدية في ولاية معسكر، صبيحة اليوم، على توقيف طبيب عام بشكل تحفظي، ضمن قرار مذيل بتوقيع مدير المؤسسة.

الطبيب المذكور، يشغل منصب المشرف على مركز علاج بقرية سد فرقوق التابعة إداريا لبلدية المحمدية.

وكان الطبيب، قد أخلى منصبه ليلة السبت الماضي، كونه تخلف عن مناوبته دون سابق إنذار أو عذر.

وقد تقرر إحالة الطبيب، على المجلس التأديبي للمؤسسة لاحقا، بعد الفراغ من الإجراءات الإستثنائية التي تم تفعيلها لمواجهة ظاهرة تفشي وباء كورونا المستجد.

وألزمت إدارة المؤسسة جميع العاملين والطواقم الطبية، بوجوب التجند لحالة الإستنفار العام بصيغة إلزام.


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