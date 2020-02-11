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توقيف تحفظي لـ “مير” بلدية السوقر بتيارت

أخبار الجزائر
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توقيف تحفظي لـ “مير” بلدية السوقر بتيارت
بقلم مالك.ج

علمت “النهار أون لاين” من مصادر موثوقة، أن والي ولاية تيارت قرر توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية السوقر تحفظيا.

و علم من مصادر مطلعةـ أن هذا القرار جاء بسبب المتابعة الفضائية لمير بلدية السوقر المنتمي لحزب “الأفانا” حتى يتم الفصل في القضية على مستوى العدالة التي لم يوضحها المصدر.

ونفى ذات المصدر ما تم تداوله عن انهاء مهامه بسبب سوء التسيير مؤكدا أن قرار التوقيف هو تحفظي ومرتبط بإجراءات قانونية بحتة كما هو معمول به في مختلف المؤسسات الحكومية.

ومن المنتظر أن سيتم التوافق على أحد النواب لتسيير شؤون البلدية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772393

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