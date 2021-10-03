توقيف تحفظي للمدير الولائي للجمارك و4 إطارات في تبسة

بعد إيفاد لجنة تحقيق مركزية إثر حادث الحريق في الحظيرة

كشفت مصادر “النهار”، مساء أمس، بأن توقيفات طالت عددا من الإطارات على مستوى المديرية الولائية للجمارك في تبسة، بينهم مدير ولائي للجمارك وقابض ورئيس مصلحة المحجوزات ومسؤول الأمن.

وحسب ما تسرب من معلومات، كون العملية لم تصدر بشأنها أي تصريحات رسمية أو بيان من الجهات المركزية، فإن هؤلاء يشتبه تورطهم في قضية فساد تتعلق باختفاء مشبوه لدراجات نارية ثمينة ومعدات هامة من حظيرة المحجوزات للجمارك الكائنة في منطقة “طريق قسنطينة” بتبسة، حيث تم توقيفهم تحفظيا بعد وصول لجنة تحقيق من المديرية العامة للجمارك، بالإضافة إلى أن ملف القضية حوّل للجهة القضائية من طرف مصالح الأمن، من دون أن تعلن عنها إدارة الجمارك في تبسة. مصادر مطلعة أكدت بأن القضية تعود إلى شهر جويلية الماضي، أين اندلع حريق مجهول المصدر وسط حظيرة المحجوزات المتواجدة في “طريق قسنطينة”، في ساعة متأخرة من الليل، مما تسبب في احتراق جزء هام من محتوياتها، والمتمثلة في محجوزات مختلفة، وسارعت حينها عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان، وبعد إخماد النيران وحصر ومعاينة الأضرار، تم اكتشاف اختفاء 22 دراجة نارية ضخمة واحتراق سيارتين.

وخلال التحقيقات الأمنية، تم اكتشاف ثغرة في جدار الحظيرة تطل على حظيرة أحد المواطنين، أين تم العثور على دراجتين، في انتظار التحقيق على مستوى الجهة القضائية لتحديد المسؤولية.

جدير بالذكر أن المديرية العامة وبعد إيفاد لجنة التحقيق، وجهت للإطارات المعنية قرارا بالتوقيف، ملاحظات تمحورت حول الإهمال وسوء التسيير والتخاذل أثناء أداء المهام.