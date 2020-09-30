توقيف “تشاطو” بارون رحلات الحرقة VIP وشقيق “تروبيكو” بوهران

تمكن عناصر من مصلحة الشرطة القضائية لامن عين الترك بوهران من الإطاحة بباروت تهريب البشر “ب.زكرياء” في العشرينيات مانت عددك اوامر بالقبص صادرة ضده لتورطه في تنظيم عديد عمليات الابحار السري إلى الضفة الأخرى من البحر الابيض المتوسط.

العملية النوعية والناجحة لذات العناصر تمت بعد تحقيقات موسعة استغلالا لمعلومات تم الاشتغال عليها تفيد بعودته من عملية تهريب لحراقة الي اسبانيا.

وحسب معلومات مؤكدة فان بارون تهريب البشر المكني باسم تشاطو هو شقيق منظم الرحلات المعروف تروبيكو وهما مختصان في تنظيم رحلات ابحار سري VIP الي السواحل الإسبانية باستعمال قوارب فاخرة مقابل مبالغ مالية معتبرة تفوق ال 500 مليون للرحلة.