عاجل

توقيف “تشاطو” بارون رحلات الحرقة VIP وشقيق “تروبيكو” بوهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف “تشاطو” بارون رحلات الحرقة VIP وشقيق “تروبيكو” بوهران
بقلم  س.كريمة

تمكن عناصر من  مصلحة الشرطة القضائية لامن  عين الترك بوهران من الإطاحة بباروت تهريب البشر  “ب.زكرياء” في العشرينيات مانت عددك اوامر بالقبص صادرة ضده لتورطه في تنظيم عديد عمليات الابحار السري إلى الضفة الأخرى من البحر الابيض المتوسط.

العملية النوعية والناجحة لذات العناصر تمت بعد تحقيقات موسعة استغلالا لمعلومات تم الاشتغال عليها تفيد بعودته من عملية تهريب لحراقة الي اسبانيا.

وحسب معلومات مؤكدة فان بارون تهريب البشر المكني باسم تشاطو هو شقيق منظم الرحلات المعروف تروبيكو وهما مختصان في تنظيم رحلات ابحار سري VIP  الي السواحل الإسبانية باستعمال قوارب فاخرة مقابل مبالغ مالية معتبرة تفوق ال 500 مليون للرحلة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=895687

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com