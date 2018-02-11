توقيف تونسية بمطار هواري بومدين حاولت تهريب الدولار

ألقت شرطة الحدود بهواري بومدين أمس السّبت القبض على رعيّة تونسيّة، مزدوجة الجنسية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهي بصدد تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة، قدره 15 ألف دولار، خلال زيارتها أرض الوطن.

حيث وبعد مرور المتهمة على جهاز السكانير، تم كشف المبلغ بين أغراضها، فتمّ حجزه وأحالتها على التحقيق.

وصرّحت المتهمة ذات 55 سنة،خلال مثولها للمحاكمة، اليوم الأحد أمام محكمة الدار البيضاء.

بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاّصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أنها لم تكن لها نيّة في تهريب المبلغ المحجوز.

وأن سبب جلبه معها هو لأجل العلاج في الجزائر، كونها مرّرت نفس المبلغ بمطار أمريكا دون اعتراضها مشاكل.

ملتمسة الإفراج عنها واسترداد مبلغها، لحاجتها الماسّة إليه في الوقت الراهن.

من جهته التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا غيرنافذة وغرامة ب20 ألف دج، مع مصادرة المحجوزات.

لتوقّع المحكمة شهرين حبسا نافذا و20 ألف دج، مع الأمر بالإفراج عن المتهمة.