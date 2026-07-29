توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في إضرام النار عمدا وافتعال حرائق

تمكنت فرقة الشرطة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة، في عمليتين منفصلتين منتصف الشهر الحالي. من توقيف ثلاثة أشخاص بعد قيامهم بإضرام النار عمدا في أملاك عمومية.

جاءت العملية الأولى إثر تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر 1548، يفيد بنشوب حريق بالأحراش المحاذية لحي الصنوبر بقسنطينة. بناء عليه تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان، حيث باشرت التحريات والأبحاث الميدانية التي مكنت الضبطية القضائية في وقت قصير من الكشف عن هوية مفتعلي الحريق. وذلك بعد استغلال مقطع فيديو موثق بكاميرات المراقبة التابعة للمركز الولائي للمراقبة بالفيديو يظهر شخصين يقومان بإشعال حريق عمدا. المشتبه فيهما تم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة لمباشرة إجراءات التحقيق.

أما العملية الثانية، فقد أسفرت عن توقيف شخص ثالث، بعدما تم استغلال مقطع فيديو يظهر من خلاله المشتبه فيه. وهو بصدد إضرام النار على مستوى مساحة خضراء محاذية لطريق الصومام قسنطينة، ليتم تحديد هويته وتوقيفه.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المحكمة سيدي امحمد الجزائر العاصمة بتاريخ 22 جويلية 2026.

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