توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية سرقة أسلاك كهربائية في أم البواقي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأم البواقي خلال اليومين الأخيرين من توقيف ثلاثة اشخاص مشتبه فيهم في سرقة اسلاك كهربائية ملك لشركة

مع توقيف مركبة نفعية كانت تستعمل في عملية السرقة ، مع استرجاع سلك كهربائي للضغط العالي بطول 32 متر تم الاستلاء عليه .

وهذا بمنطقة النشاطات الصناعية بأم البواقي وبالضبط على مستوى محيط حظيرة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الريفية “كهريف”.

تتراوح اعمارهم بين 25 و42 سنة .

يتابع الموقوفون في قضية “تكوين جمعية أىشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جناية السرقة جناية السرقة المقترفة بظروف الليل التعدد واستحضار مركبة.

تقديمهم امام نيابة محكمة أم البواقي أول يوم امس أين صدر ضد إثنين منهم أمر إيداع الحبس المؤقت فيما وضع الثالث تحت نظام الرقابة القضائية.