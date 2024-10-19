توقيف ثلاثة أشخاص وحجز سلاح وذخيرة بأم البواقي

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، من توقيف ثلاثة (03) أشخاص وحجز مركبة نفعية نوع j5 على متنها سلاح تقليدي من الصنف الرابع وتسعة (09) خراطيش 16 ملم.

وحسب ذات المصالح الأمنية، أنه بتاريخ 16/10/2024 على الساعة الواحدة (01:00) صباحا قامت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بأم البواقي. بتوقيف مركبة نفعية نوع “j5” كان على متنها ثلاثة أشخاص، بعد تفتيشها تم حجز سلاح تقليدي من الصنف الرابع. وتسعة (09) خراطيش 16 ملم، و بتاريخ 17/10/2024، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.