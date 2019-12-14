توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كمية من المؤثرات العقلية بأم البواقي
نجحت عناصر الأمن الحضر الثاني بعين البيضاء لأم البواقي، في توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، وحجز كمية من المؤثرات العقلية.
وجاءت العملية على إثر نداء من قبل مواطنين مفاده تواجد أشخاص بأحد المساكن بمدينة عين البيضاء بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية.
وبالتنقل الفوري لعين المكان ووضع خطة أمنية عملياتية محكمة، تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم حاولوا الفرار فور مشاهدهم رجال الشرطة.
ليتم العثور بحوزتهم على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 55 كبسولة من دواء بريغابالين.
المشتبه بهم الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و 25 سنة، وبعد اقتيادهم الى مقر الشرطة أُنجز ضدهم ملفا جزائيا وقدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=741412
-
تم إنقاذ كلبين كانا عالقين داخل بئر ببلدية وادي جر غرب ولاية البليدة.
وتمكنت فرقة التدخل لوحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية وادي جر اليوم من إنقاذ…
-
نجحت عناصر الأمن الحضر الثاني بعين البيضاء لأم البواقي، في توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، وحجز كمية من المؤثرات العقلية.
وجاءت العملية على إثر نداء من…
-
عرفت بلدية بئر العاتر، ولاية تبسة، وفاة شخص مختنقًا بغاز أحادي أكسيد الكربون، اليوم الأربعاء.
وكشف بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، وفاة شخص بغاز أحادي أكسيد…
التعليقات (0)