توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 70خرطوشة سلاح بمعسكر

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لامن دائرة عين فارس بولاية معسكر، من توقيف ثلاثة أشخاص تترواح أعمارهم بين 34 و 38سنة.

وحجز 70 خرطوشة من الذخيرة الحية حسبما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الإعلام بأمن الولاية.

وحسب نفس المصدر، فقد تمكن عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و38 سنة.

وحجز 70 خرطوشة من عيار 12 خاصة بأسلحة من الصنف الخامس على مستوى حاجز أمني تم نصبه بالمخرج الشمالي لمدينة عين فارس.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر حيث صدر أمر بوضعهم رهن الحبس.