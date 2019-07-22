توقيف ثلاثة أشخاص يروجون “الأقراص المهلوسة” ببجاية

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، خلال هذا الأسبوع، من وضع حد لعصابة تتكون من 3 أشخاص تمتهن ترويج الأقراص المهلوسة في أوساط الشباب ببجاية.

وقد تمكنت ذات المصالح ، من حجز 112 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

العملية تمت إثر دوريات مراقبة وتفتيش لعناصر الفرقة بمحيط المحطة البرية لنقل المسافرين ببجاية، أين لفت إنتباههم مركبة من نوع “سكودا” مركونة بموقف الحافلات المقابل للمحطة البرية وبداخلها ثلاثة أشخاص.

وبعد مداهمة المركبة تّم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، وبحوزتهم قارورتين من الزجاج بهما 97 قرص مهلوس من نوع ” ROCHE ” ، بالإضافة إلى علبة بلاستيكية بها 15 قرص مهلوس من نوع BROMAZEPAM ،

ويتعلق الأمر بالمدعوين: ع و، 22 سنة، ز ت، 24 سنة، خ أ، 26 سنة، المقيمون ببجاية.

وقد انجز في حق المشتبه فيهم ملف جزائي، لأجل قضية حيازة المخدرات (المؤثرات العقلية ) وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختص إقليميا، الذي أحالهم على جلسة المثول الفوري.

أين صدر في حق المشتبه فيه الأول والثاني أمر إيداع، بينما أستفاد المشتبه فيه الثالث من إستدعاء مباشر.