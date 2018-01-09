توقيف ثلاثة شبان استولوا على مستلزمات ورشة بالأغواط

عالجت مصالح أمن الأغواط قضية تكوين جماعة أشرار مع السرقة في ولاية الأغواط.

حيث تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية الأغواط، من توقيف ثلاثة أشخاص تترواح أعمارهم مابين19 و20 سنة.

تورط الموقوفون في قضية تعلقت بتكوين جماعة أشرار من أجل السرقة من داخل ورشة بناء بإستعمال دراجة نارية.

تعود القضية، بعد تقدم صاحب ورشة لشكوى رسمية لدى الأمن الحضري الرابع تفيد بتعرض الورشة لبعض المستلزمات الخاصة بها.

كثفت ذات المصالح عمليات البحث والتحري التي أسفرت باسترجاع المسروقات وتوقيف المتورطين في القضية.

تترواح أعمار المتورطين مابين 19و20 سنة.

تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين الثلاثةوتم تقديمهم إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط.

تم إصدار عام حبس موقوف النفاذ وتغريمهم بغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم لكل واحد منهم.