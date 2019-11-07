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توقيف ثلاثة متورطين في عمليات سطو مسلح على المحلات بقسنطينة

أخبار الجزائر
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توقيف ثلاثة متورطين في عمليات سطو مسلح على المحلات بقسنطينة
بقلم شمس الدين تامن

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة من توقيف ثلاثة متورطين في حادثة الإعتداء على صاحب محل “سوبيرات”بمدينة علي منجلي بقسنطينة.

وحسب مصادر النهار اونلاين  فقد تم توقيف أحد المتورطين في حادثة الإعتداء بحوزته مبالغ مالية و سلاح أبيض شاقور و خنجرين كبيرين.

وبعد  تكثيف البحث من قبل مصالح الامن وتحديد هوية شريكه، حيث تم توقيفه صباح اليوم.

كما كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن إلى تورط شخصين اخرين  في عمليات إجرامية مماثلة على مستوى احيا المنى وحي 900 مسكن و حي 1013 مسكن.

كما شهدت أحياء الوحدات الجوارية 5 و 15 بعلي منجلي عدة عمليات مماثلة.

وأضافت ذات المصادر أنه تم توقيف الشريك و المتورط الثالث في عمليات السطو المسلح بحي القماص لابقسنطينة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=723212

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