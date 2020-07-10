توقيف ثلاثة مروجين للمؤثرات العقلية بالشلف

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص ينشطون في ترويج المؤثرات العقلية وحجز كمية معتبرة منها.

وتمكت هذه العملية بعد رورد معلومات لمصالح الشرطة تفيد بوجود 3 أشخاص يقومون بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى دائرة واد الفضة بالشلف.

وعلى إثر هذه المعطيات تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف 3 مروجين للمؤثرات العقلية اعمارهم بين 35 و 45 سنة، وحجز 1974 قرص مهلوس و سيارة سياحية و مبلغ مالي من عائدات البيع و الترويج.

وتم إقتيادهم إلى مقر الشرطة للإستماع إلى قضيتهم، قبل تحويلهم على الجهات القضائية بتهمة تروج الأقراص المهلوسة.