توقيف ثلاثة مهربين بتمنراست وعين قزام و تندوف

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليات متفرقة بتمنراست وعين قزام و تندوف، ثلاثة مهربين.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، فقد ضبطت مفارز الجيش ثلاث شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات التفجير والتنقيب عن الذهب.

بالإضافة لـ 4.67 طن من المواد الغذائية، و130 كيس من خليط خام الذهب والحجارة، و 800 لتر من الوقود.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست مهربا، وحجزوا 15 ألف وحدة من المواد الصيدلانية.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بكل من الغزوات، وعنابة والقالة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 74 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

في حين تم توقيف 07 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.