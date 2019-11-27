توقيف ثلاثيني بعد سرقته لتوابع المركبات وحيازته للمخدرات بالجلفة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مسعد بالجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف مشتبه فيه لتورطه في سرقة توابع المركبات وحيازته للمخدرات.

وتعود وقائع القضية إلى تقدم أربعة ضحايا بشكاوي رسمية على أساس تعرض توابع مركباتهم “عجلات مطاطية، بطريات، أضواء”، لفعل السرقة من قبل مجهول.

وفور تلقي البلاغات، كثف عناصر ذات الفرقة من عمليات البحث والتحري عن الفاعل “ي.ن”، إلى أن تم تحديد هوية المشتبه به في القضية.

ليتم توقيفه بعد عملية ترصد محكمة، ووجدت بحوزته قطعة مخدرات معدة لغرض الاستهلاك الشخصي، مع استرجاع بعض المسروقات.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، وفقاً لإجراءات المثول الفوري.

أين صُدِرَ في حق المتهم حكما بـ 3 سنوات حبس نافذة، وغرامة مالية قدرها:100000 دج.