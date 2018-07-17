توقيف ثلاثيني حاول تسميم البيّض بـ3 قناطير من الدجاج الفاسد

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البيّض مؤخّرا، بإحالة ثلاثيني على المحاكمة، بتهمة محاولة تسويق لحوم بيضاء غير مطابقة للمعايير الصحيّة.

وجرى توقيف المشتبه فيه حسب مصار “النهار أونلاين”، و حجز 3 قناطير ونصف من اللحوم البيضاء “دواجن”.

بعد تلقي مصالح أمن الولاية لمعلومات مؤكدة مفادها قيام أحد الاشخاص بتسويق ونقل كميات من اللحوم البيضاء دون مراعاة شروط الصحة.

وعليه تمكنت قوات الشرطة بالتنسيق مع مديريتي التجارة والفلاحة لذات الولاية، من حجز 350 كلغ من اللحوم البيضاء.

لعدم احترام صاحب الشاحنة لمعايير الصحة المعمول بها وظروف النقل الملائمة للحوم، حيث اثبتت المعاينة الأولية.

أن الموقوف لا يحوز على شهادة بيطرية مسبقة، وعليه تم عرضها للمعاينة البيطرية التي أكدت بأنها غير صالحة للاستهلاك.