توقيف ثلاثيني في محاولة القتل العمدي بسلاح ناري بأم البواقي

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأم البواقي من توقيف شخص مشتبه فيه في محاولة قتل شخص آخر

بواسطة سلاح ناري “بندقية مضخية” مع حجز طلقتين ناريتين عيار 12 ملم بعد التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه .

والذي تم توقيفه مؤخرا على مستوى مسكنه الكائن بحي النصر بأم البواقي، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي.

ويتعلق الأمر بشاب مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 33 سنة،مع حجز مركبته التي عثر بداخلها على طلقتين ناريتين عيار 12ملم.

المشتبه به تم تقديمه أمام أمام نيابة محكمة أم البواقي في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد

بإستعمال سلاح ناري وبإستحضار مركبة لتسهيل الهروب، حيازة ذخيرة حية من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا .