توقيف ثلاثيني متهم بتزوير أختام ومحررات إدارية لمركبات أجنبية بوهران

تمكنت بعض عناصر الأمن الحضري الخارجي للكرمة التابع لأمن دائرة السانية بوهران، من الإيقاع بشخص يبلغ من العمر 30 سنة

متورط في عملية جناية التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية رسمية،قصد وضع مركبات أجنبية للسير بملفات قاعدية مزورة،مع إسترجاع مركبتين.

العملية تمت بعد إقدام مصالح الأمن على توقيف سيارة، كان يقودها شخص محل بحث من قبل مصالح الأمن لتكشف التحريات الأولية

أن هذه المركبة مشكوك في أمرها، وإستكمالا للتحقيقات في القضية تبين أن هذه السيارة محل تزوير حيث يقوم المشتبه فيه

بتكوين ملف قاعدي مزور بإستعمال بطاقات رمادية وأختام دائرية ووثائق أخرى مزورة، بعد مساسه بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

وللتضليل والتحايل على الجهات الأمنية، كان يوهم ضحاياه بأنه يقوم بشرائها من ولاية مجاورة أخري،ليأتي بها إلى ولاية وهران لتسوية وضعيتها،

وبعد إقتياد المشتبه فيه إلى مقر الأمن للإستماع إليه ومواصلة التحقيقات معه تم إسترجاع سيارة أخرى

تم تزويرها بنفس الطريقة، حيث تم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيه أحيل بموجبه أمام العدالة .