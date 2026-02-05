 توقيف ثلاثيني محل أمر بالقبض وحجز أزيد من 2 كلغ من المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، من الإطاحة بثلاثيني من ذوي السوابق القضائية ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات. محل أمر بالقبض، يمارس نشاطاته المشبوهة المتعلقة بترويج المخدرات من نوع ( قنب هندي).

هاته العملية جاءت على اثر معلومات وردت إلى علم الضبطية القضائية بفرقة البحث و التدخل. تفيد عن إقدام أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية بعمليات متاجرة بالمخدرات (كيف معالج).

تحت إشراف النيابة المختصة ، باشرت الفرقة تحرياتها في القضية وبعد عملية ترصد قامت بها للمشتبه فيه. تم توقيفه بأحد أحياء مدينة العفرون متلبسا بجرمه. كما أن تنفيذ الإذن النيابي لتفتيش منزله أفضى إلى حجز 2 كلغ و 400 غرام من المخدرات (كيف معالج) على شكل صفائح كانت مخبأة داخل مسكنه بلغ عددها 24صفيحة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة القضائية المختصة، عن قضية حيازة، تخزين عرض وبيع بطريقة غير مشروعة للمخدرات (كيف معالج). فيما تبقى مساعي فرقة البحث والتدخل متواصلة من أجل توقيف باقي عناصر الشبكة.

