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توقيف ثلاث مركبات تبيع غسول ومواد تنظيف غير صالحة للإستعمال بالوادي

أخبار الجزائر
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توقيف ثلاث مركبات تبيع غسول ومواد تنظيف غير صالحة للإستعمال بالوادي صورة من الأرشيف
بقلم عبدالعالي رحومة

في إطار محاربة التجارة الموازية والباعة الفوضويين، تمكن عـناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثاني بالوادي، من توقيف ثلاثة أشخاص في العشرينيات من العمر.

ينحـدرون من عاصمة الولاية، يقومون بنشاط غير قانوني متمثل في بيع مواد تنظيف غير صالحة للإستعمال مستغلين بذلك ثلاث شاحـنات من الحجم الصغير .

كل شاحنة محملة بستة صهاريج بلاستيكية تحتوي إجمالا على كمية جد معتبرة قدرت بـ:780 ل من مواد تنظيف غير صالحة للإستعمال ولا تحمل المواصفات القانونية.

ليتم حجز السلعة وتحويلها إلى مصالح التجارة قصد إستكمال الإجراءات القانونية في حق المخالفين .


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