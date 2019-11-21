توقيف جزائري وتونسي ضبط بحوزتهما 20 سلاح ناري في تبسة

تتم في هذه الأثناء عملية تقديم المشتبه بهما الجزائري والتونسي اللذان ضبط بحوزتهما 20 قطعة سلاح ناري، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر العاتر في تبسة .

ونفذ رجال الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية العملية بنجاح، خلال كمين محكم نصب في منطقة المزارة الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر وتونس.

ليتم حجز 20 قطعة سلاح ناري من الصنف الأول “مسدس آلي فردي” عيار 9 ملم صناعة تركية، تحمل إسم “falcon”.

بالإضافة إلى 20 خزان خراطيش و79 رصاصة قاتلة قابلة للإستعمال ومركبة نفعية، حسب عميد الشرطة يحي نذير رئيس أمن دائرة بئر العاتر، للنهار أونلاين.

وأضاف ذات المتحدث، بأن التحقيقات المنجزة كشفت عن تورط 4 مشتبه بهم آخرين، يحملون جنسيات أجنبية.